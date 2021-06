Lupita Arreola asegura no haber traicionado a Sergio Goyri

A días de publicar en redes sociales un video que perjudicó a Sergio Goyri, Lupita Arreola aclara que no fue su intención dañar la reputación del actor así como pide disculpas.

En medio de la celebración de las 100 funciones de la obra Cats, Goyri llegó acompañado de su novia quien desmintió que tras la publicación del comprometedor clip se hubieran separado.

“Igual de enamorados, pues nos causó incomodidad, me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. ¡Para nada!, yo no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comunico con mis redes, hice un video en vivo, no me percaté del tema que estaba tocando y pues bueno (pasó)”.

Asimismo aseguró que esta situación le dejó un aprendizaje: “No volver a sacar el celular, ya no nos van a ver en redes sociales en videos, pero sí, una disculpa en verdad, primero que nada, a Sergio, por la incomodidad que le ocasionó todo esto, y a la gente, el público, a Yulitza (sic), a toda la producción de Roma”.

El Instagram de Arreola pasó a ser privado.