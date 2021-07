El pasado 20 de septiembre, Arturo Peniche reveló que estaba enfrentando una crisis matrimonial y que tras 38 años se encontraba separado de su esposa Gaby Ortiz.

De inmediato se encendieron las alarmas pues era una de las parejas más solidas en el mundo del entretenimiento. Para calmar las especulaciones sobre el fin de su matrimonio, el actor rompió el silencio y habló sobre sus problemas.

En un video para su programa de Youtube “La bohemia de Arturo Peniche”, el famoso habló sobre la entrevista que concedió para Mara Patricia Castañed a y detalló que decidió revelar sus problemas para liberarse de la presión que sentía.

“En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario, porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte, y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles”

Arturo Peniche puntualizó que es verdad que su matrimonio se encuentra pasando por una crisis que se aumentó debido al Covid-19.

El actor señaló que se tratan de problemas normales de un matrimonio de 38 años. Además, puntualizó que con el tiempo las parejas van cambiando ya que tienen otros intereses.

También el famoso puntualizó que aunque hay un respeto entre ambos, también hay cierta distancia entre él y su esposa Gaby Ortiz.

Arturo Peniche señaló que esta distancia les ayudará a entender que pasará en un futuro y si podrán solucionar sus problemas matrimoniales.

El actor dejó en claro que el amor no se ha acabado y que existe un gran respeto a su esposa Gaby Ortiz, quien le agradeció por sus hijos Brandon y Khiabet.

“Amo a Gabriela y por eso me quito, no sé a dónde vaya a llegar esto, no sé a dónde vayamos a parar. Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre”

Arturo Peniche