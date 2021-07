Arturo Peniche reconoció que se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles en su vida personal, ya que en el último mes han muerto cuatro de sus familiares por Covid-19.

El actor detalló que se encuentra sumamente afectado, por que los fallecimientos han ocurrido en un corto periodo de tiempo. Además, detalló que uno de sus primos continúa en la lucha contra el coronavirus.

En entrevista para Televisa Espectáculos, el famoso señaló que han sido unos días muy dolorosos.

"Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro"

Arturo Peniche detalló que todos sus familiares que murieron son primos quienes no pudieron ganarle la lucha al Covid-19.

El actor de 58 años puntualizó que, a pesar de las advertencias por parte de las autoridades de salud, las personas siguen sin tomar las medidas necesarias.

"No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes; no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad”

