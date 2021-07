Arturo Peniche arremete contra Fabián Lavalle por decir que tiene Covid-19

El pasado 6 de julio, Arturo Peniche reveló que se encontraba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida personal, ya que en un mes cuatro familiares habían muerto debido al Covid-19.

A raíz de estas declaraciones surgieron algunos rumores sobre su estado de salud. En el programa “Chismorreo TV”, Fabián Lavalle aseguró que el actor tenía coronavirus, situación que molestó al famoso.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Arturo Peniche desmintió ser portador del virus.

“Voy a ser breve, directamente para el Señor Fabián Lavalle. No estoy contagiado de COVID-19, estoy muy bien”

Visiblemente molestó el actor de 58 años pidió que se investigue más antes de dar alguna información. Además, puntualizó que el siempre esta dispuesto a contestar para aclarar cualquier situación.

“El señor dice que en su programa hacen investigación a fondo, pues que investiguen bien o me llamen por teléfono al menos para cerciorarse”

Arturo Peniche puntualizó que cuatro de sus familiares si fallecieron a causa del Covid-19, sin embargo, ellos no se encontraban en la Ciudad de México por lo que nunca tuvo un contacto con ellos.

“Tengo familiares que sí están enfermos, pero están en Mérida, no en Ciudad de México. He tenido decesos por el Covid-19 en mi familia, sí, pero yo no estoy contagiado”

Arturo Peniche