Tiene Covid-19 Arturo Islas, conductor de ‘Survivor México’

El conductor de ‘Survivor México’ reveló que había dado positivo a la prueba de Covid-19. Arturo Islas considera que se contagió a su regreso de las grabaciones del reality show.

A través de un video en Facebook, Arturo Islas confesó que se realizó la prueba luego de presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, molestias en los ojos y la garganta, fiebre y pérdida del gusto.

El ambientalista puntualizó que apenas había recibido los resultados de la prueba, por lo que había tomado la decisión de compartir que tiene coronavirus.

“Quiero platicar que di positivo a Covid-19. Me hice un estudio, me hice la prueba después de haber tenido fuertes dolores de cabeza, me dolía mucho atrás de los ojos, escalofríos, fiebre, una ligera inflamación en la garganta, perdí el gusto”

Arturo Islas puntualizó que afortunadamente no se encuentra cerca de su familia, aunque ellos también se realizarán la prueba del Covid-19 para descartar cualquier situación. En su video les pidió a las personas cuidarse y seguir todas las recomendaciones para evitar más contagios.

“Este video es una invitación a que se cuiden todos, esto sí existe. A diferencia de algunas personas que son asintomáticas, yo no, yo sí tuve unas consecuencias fuertes. Quizás por eso me han visto más activo en redes, porque estoy desesperado”

El presentador de ‘Survivor México’ puntualizó que el contagió fue en México ya que durante la cobertura del reality show no le pasó nada, pero al llegar al país azteca fue donde tuvo Covid-19.

El ambientalista señaló que saldrá de esta enfermedad y puntualizó que no se deben de bajar los brazos ya que hay personas que la están pasando muy mal.

“Entiendo lo que muchas personas han sentido. No es un juego, sí existe, no podemos relajar las medidas, que no es cierto es que las cosas van mejorando. Aquí no es responsabilidad de nadie más que de nosotros mismos para cuidarnos, para salir adelante”

Arturo Islas