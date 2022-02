En los últimos meses del 2020, Arturo Carmona se convirtió en uno de los conductores del programa Hoy. El regiomontano tuvo un gran rendimiento que incluso se hablaba de que en este año podría regresar.

Sin embargo, Alex Kaffie reveló que Televisa le habría prohibido la entrada al conductor y que ni si quiera pudo acceder a las instalaciones de la televisora.

En su columna para ‘El Heraldo de México’ Alex Kaffie señaló que Arturo Carmona vivió una gran humillación cuando llegó a Televisa, pero no le permitieron la entrada.

De acuerdo con el periodista el conductor había acudido a la televisora de San Ángel y aunque llegó temprano le habrían prohibido la entrada.

“El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrar! Su intención era ser el primero de la fila en la caja, por eso se presentó muy temprano (8:20 horas), ¡pero de nada le sirvió!, pues las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar"

Alex Kaffie puntualizó que Arturo Carmona asistió a Televisa con la intención de cobrar su sueldo por haber entrado a suplir a Jorge Van Rankin en el programa Hoy.

“’Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar'. Pese a esa negativa él insistía e insistía, sin embargo la respuesta fue la misma: 'no, no y no'"

Alex Kaffie