Arturo Carmona procederá contra quien agredió a su hija Melenie

Arturo Carmona informa que procederá legalmente contra el agresor de su hija Melenie

Melenie Carmona Villarreal, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió en Instagram que fue víctima de acoso sexual por parte de un integrante de su familia en el que todos confiaban. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la joven de 22 años de edad abrió su corazón y contó el abuso del que fue objeto en noviembre de 2016, cuando era una menor de edad.

Arturo Carmona se enteró de lo que hace 5 años le ocurrió a Melenie este 8 de Marzo y sin dudarlo, le creyó a su hija y anunció que procederá legalmente. Si bien comentó que sintió un profundo dolor al enterarse de la historia de Melenie y que le dolía en el alma que no se haya acercado a él de inmediato, ofreció brindarle todo su apoyo y le reiteró que no esta sola. “Esto no se queda así”, sentenció.

Arturo Carmona hizo público un comunicado en el que da a conocer que procederá legalmente contra el agresor de su hija Melenie. A la fecha se desconoce la identidad del agresor, pero Melenie Carmona asegura que su familia lo consideraba "responsable, buen niño, trabajador, honesto" y el mayor entre sus más cercanos parientes cuando el acoso sexual tuvo lugar.

Arturo Carmona advierte que ante la denuncia de Melenie Carmona, y el dolor por el que atraviesa su familia al haber permitido que esto pasara sin consecuencias hace cinco años, sí habrá acciones legales .

“Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villarreal y por el tipo de abuso del que fue víctima. El dolor por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes”. Arturo Carmona

En su comunicado, Arturo Carmona deja en claro que su hija no está sola y tiene todo el apoyo y respaldo de su familia. La expareja de Alicia Villarreal agradeció las muestras de cariño para su familia en un momento tan doloroso y delicado para todos.

Melenie Carmona fue acosada por un familiar cuando era menor de edad

Melenie Carmona fue víctima de acoso sexual cuando tenía 16 años de edad a manos de un familiar mayor que ella y al que todos identificaban como “niño honesto y trabajador”. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, decidió liberarse de la carga al entender que era la única que podría protegerse y confrontar abiertamente a su agresor.

Una noche de noviembre de 2016, el cuidado de Melenie Carmona fue dejado a cargo de un familiar no identificado. Sin embargo, buscó una excusa para ingresar a la habitación de la menor de edad y hacerle tocamientos bajo su short y sin su consentimiento.

Tras la humillación y la sorpresa de la agresión, Melenie Carmona estuvo encerrada durante 2 horas en el baño y cuando tuvo el coraje de salir a confrontar al agresor, este ya se había ido de su casa. Al ser un familiar, tuvo que soportar lidiar con él en reuniones como la Navidad.

"Me hiciste sentir como si hubiera sido mi culpa y lo peor de todo es que tengo que seguir viendo tu cara todas las navidades porque, a la fecha, la abuela no sabe" Melenie Carmona

Melenie Carmona señala que el abuso del que fue objeto fue a peor pues quienes supieron lo que él le hizo, actuaron como si no hubiera pasado nada.