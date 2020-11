El actor dice conocer la riqueza y la pobreza, aún le duele recordar que por un tiempo no tenía dinero ni para celebrarle el cumpleaños a su hijo.

La vida de los famosos no siempre es tan fácil como muchas veces damos por hecho. Sus días no siempre apuntan hacia arriba, así como hay altas también bajas. El actor Armando Hernández se sincera y recuerda haber sufrido al no tener dinero cuando su hijo estaba por cumplir un año de edad.

En declaraciones para el programa Pinky Promise, Armando comenzó a llorar al recordar que pese haber participado en la película “Amarte Duele” con Martha Higareda y Luis Fernando Peña, cuya actuación como Genaro fue reconocida con una ' Diosa de Plata ', esto no le aseguró trabajo en foros para toda la vida.

Tras participar en la serie televisiva “Los héroes del Norte” en el año 2011, el actor mexicano no pudo conseguir empleo durante un año por lo que se le complicó mantener a su familia y a su hijo; no obstante, sintió que el mundo se le caía encima cuando se acercaba el primer cumpleaños de su hijo.

“Yo estaba pasándola muy gacho. Te lo juro, no tenía lana. No pagaba la rente. Mi roomie me donó toda la comida, tenía una fonda” Armando Hernández

Desesperado pidió ayuda a Mariana Chagoya, quien organiza eventos, para trabajar en lo que sea pero en ese momento solo había trabajo como botarguero.

Chayoga le hizo saber que solo tenía un puesto como animador de fiestas, su única botarga disponible era la de Barnie. Armando tomó el trabajo sin detenerse a pensar que años antes participó en una exitosa película, por lo que aconsejó a la audiencia romper estereotipos.