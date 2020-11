Tras superar el Covid-19, el actor que da vida a ‘Albertano’ concedió una entrevista en donde habló sobre su estado de salud.

El pasado 30 de octubre el productor de teatro Alejandro Gou reveló que Ariel Miramontes había dado positivo a Covid-19. Aunque el famoso no habló al respecto se mantuvo aislado para evitar más contagios pero ya superó el coronavirus.

Ahora que venció el coronavirus, el actor conocido por dar vida a ‘Albertano’ concedió una entrevista a varios medios en donde reveló que Ninel Conde si lo había invitado a su boda.

En un video compartido por el periodista Eden Dorantes, el comediante habló sobre la cerebración de su compañera y aseguró que él no asistió porque quería ser precavido y desmintió que se su decisión tuvo que ver con su contagio de Covid-19.

“Si me invitó, pero no fui porque traté de ser prudente pero no sabía. Yo me enteré el viernes por la mañana que tenía el Covid-19. Antes no sabía que lo tenía” Ariel Miramontes

El actor reconoció que ahora en retrospectiva fue mejor que no acudió a la boda de Ninel Conde. Sobre la polémica que se ha generado por una unión de manera repentina el famoso detalló que así es el amor.

Ariel Miramontes también señaló que en el tiempo que ha conocido a Ninel Conde siempre se ha presentado como una buena madre.

“Yo lo que he visto y cómo trata a su hijo es una buena mamá, es muy cariñosa. Lo que sé es que lo extraña mucho y no podría opinar más al respecto” Ariel Miramontes

El comediante detalló que lo mejor es que tanto la famosa como Giovanni Medina lleguen a un acuerdo para que el pequeño pueda convivir con los dos.

Ariel Miramontes habla sobre su estado de salud tras superar el Covid-19

En su encuentro con varios medios, Ariel Miramontes reveló que ya pudo superar el Covid-19 y que afortunadamente no presentó síntomas graves en su salud.

“Nunca tuve ningún síntoma, nunca me sentí enfermo (…) Yo me hice la prueba por protocolo, pero no porque tuviera algún síntoma en específico” Ariel Miramontes

El actor que da vida a ‘Albertano’ puntualizó que se mantuvo aislado de su familia y que incluso se había ido a vivir a Cuernavaca para estar completamente solo.