Se trata de una fundación sin fines de lucro, llamada “Orange twins rescue”.

No es ningún secreto al mundo que Ariana Grande es una fiel amante de los animales, no por nada tiene 12 mascotas en su casa, entre las que destacan el perrito que pertenecía a su ex Mac Miller y un cerdito llamado 'Piggy Smalls'.

Es por ello que la intérprete, pensando en combatir el maltrato animal que existe en el mundo busca promover el rescate y protección de todas las criaturas mediante su nueva página “Orange twins rescue”, que tendrá su sede en la ciudad de los Ángeles, California y que se dedica al rescate de animales.

Ariana Grande anunció que este proyecto la tiene muy emocionada. Se trata de una fundación son fines de lucro que por el momento sólo se maneja a través de redes sociales.

“Estamos muy felices, orgullosos y emocionados, nuestro sitio estará disponible pronto, siga a Orange twins rescue en Instagram para más” Ariana Grande

La cantante escribió en su cuenta oficial de Instagram dicho mensaje, donde además coloco la primera imagen de su fundación. Es evidente que Grande no está sola en esta labor, ya que lanzó la organización con ayuda de su director creativo y coreógrafos Brian y Scott Nicholson.

El sitio oficial de esta fundación aún no está en completo funcionamiento, pero la estrella del pop quiso darlo a conocer para comenzar a regar la voz y que tanto sus fanáticos como el público en general se sume a su iniciativa.

Por el momento en la página sólo existe un enlace que proporciona una aplicación de crianza, otro más para solicitar la adopción y también se expone una variedad de animales necesitados. Los interesados en participar pueden donar medicinas y artículos de limpieza; además de aliento y otros productos a través de una lista de deseos de Amazon.