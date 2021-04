Ariadne Díaz responde a rumores de que se puso implantes de pompa

Luego de compartir una foto sexy al estilo de Yanet García, Ariadne Díaz recibió muchos comentarios de que se operó las pompas.

El martes 6 de abril Ariadne Díaz sorprendió a sus seguidores al compartir una foto sexy al estilo de Yanet García . En la imagen muestra su figura desde las playas de Puerto Vallarta.

La imagen se convirtió en viral y recibió ciento de comentarios, aunque algunos alabaron su belleza también surgió el rumor de que se había puesto implantes de pompa.

Ariadne Díaz: “Pero bien que nadie me inventó que tenía implante de lonja cuando subí de peso”

Tras las críticas que recibió en donde se aseguraba que se había operado para lucir esa figura, Ariadne Díaz compartió un video en donde respondió si es verdad que tiene implantes de pompa.

En sus Instagram Stories la actriz habló sobre su sexy foto al estilo de Yanet García. En compañía de Marcus Ornellas la famosa habló sobre las críticas que recibió.

En el video Ariadne Díaz le pregunta s su pareja si le gustó la fotografía a lo que de inmediato contestó que sí: “Me encanto, no te conocía ese ángulo”.

Posteriormente la actriz confesó que estaba dudosa de compartir la foto ya que regularmente esa clase de imágenes las guarda para ella. Pero fue Marcus Ornellas quien la convenció de compartirla en sus redes sociales pues se veía muy bien y no es celoso.

“Yo estaba dudosa de subirla o no, porque me tomó muchas fotos así, pero para mí. Entonces le digo a Marcus la subiré y el ‘súbela, súbela te vez muy guapa’” Ariadne Díaz

En ese momento Ariadne Díaz le preguntó a su esposo su opinión sobre sus implantes de pompis. Marcus Ornellas le preguntó que cuáles a lo que la actriz bromeó señalando que se lo pusieron también que ni su pareja se dio cuenta.

Después destacó que era increíble que tras subir una foto así le inventen ese tipo de cosas.

“Que payasos son, pero bien que nadie me inventó que tenía implante de lonja cuando subí de peso, pero ahorita que ya bajé y se me ven las pompas ahí sí” Ariadne Díaz

Marcus Ornellas interrumpió en su video para asegurar que son naturales y que no tuvo que recurrir a ninguna cirugía: “Es original de agencia, es de agencia”.

Ariadne Díaz destacó que incluso le escribió a Yanet García para comentarle como las personas suelen inventar esas cosas.

“sube uno fotos así normalita, bueno siempre me han dicho que si me operé la nariz, que si las pestañas son falsas (…) pero si las pompas como que, un par de veces talvez en mi vida la gente me preguntó pero ya gente asegurando de ‘claro le hicieron un buen trabajo’” Ariadne Díaz

Por último, la actriz destacó que toma estas críticas como un halago.