Ariadne Díaz reveló en redes sociales que si quiere un hermanito para su pequeño Diego.

La actriz Ariadne Díaz a pesar de que se retiró del mundo del espectáculos por unos meses, sigue muy al pendiente de sus redes sociales en donde comparte los momentos que pasa junto a su familia.

Recientemente la actriz público un video en efímeras historias Instagram junto a su hijo llamado Diego, fruto de su relación con el actor Marcus Ornellas.

La actriz ahí confesó que a ella sí le gustaría tener un segundo hijo, aunque a su pequeño en un primer momento no le pareció la idea. Todo comenzó que en una dinámica organizada con sus seguidores les pidió que le hicieran preguntas y en uno de esos el cuestionamiento fue: "Tendrás más hijos", a lo que el pequeño contestó con un 'No', seguido de sonidos que no dejaron mucho en claro.

Más adelante Ariadne Díaz respondió al cuestionamiento: "¿Tienes hermanos" y ahí fue donde la actriz reveló porqué sí quiere tener más hijos.

"Yo no tengo hermanos, soy hija única y creo que esa es la principal razón por la cual sí quiero tener otro bebé, porque honestamente yo feliz me quedaba sólo con Diego” Ariadne Díaz

Ariadne Díaz revela por qué estuvo a punto de dejar las telenovelas

La actriz Ariadne Díaz reveló por qué dejó las telenovelas y confesó que en su mente pasó nunca volver. En entrevista para el programa Hoy, la famosa detalló que un problema médico de su hijo casi provoca que se aleje de su carrera.