Ariadne Díaz detalla que esta segunda vez tuvo síntomas fuertes de Covid-19

A finales del año pasado Ariadne Díaz reveló que había dado positivo a Covid-19, pero destacó que afortunadamente no había presentado grandes problemas en su estado de salud.

Sin embargo la actriz alarmó a sus seguidores al revelar en sus Instagram Stories que por segunda vez había dado positivo a coronavirus y que esta vez los síntomas habían sido más fuertes.

En su video la famosa señaló que afortunadamente ni su hijo ni Marcus Ornellas se habían contagiado, por lo que se sentía más tranquila al saber que su familia se encontraba bien.

Por segunda ocasión Ariadne Díaz da positivo a Covid-19

Tras permanecer unas semanas alejada de las redes sociales, Ariadne Díaz reveló que por segunda vez había dado positivo a Covid-19.

"¿Se acuerdan que ya me había dado Covid, verdad?, y que gracias a Dios me fue muy bien y que todas esas cosas. Pues cómo pueden creer, porque yo no lo puedo creer, pero así fue... me volvió a dar” Ariadne Díaz

En sus Instagram Stories la actriz puntualizó que por dos semanas se mantuvo alejada para no pensar en la enfermedad y mantenerse positiva.

“Entonces todos estos días pues estuve así como muy desaparecida porque estaba ocupada, leyendo y entreteniéndome de otras formas, como para no estar pensando tanto en esas cosas” Ariadne Díaz

Sobre sus síntomas Ariadne Díaz confesó que ahora su estado de salud se vio más afectado ya que el virus le pegó mas fuerte, pero afortunadamente no fue necesario acudir a un hospital.

“Pero así es, tuve Covid otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa, que ya estoy muy bien... estoy muy bien" Ariadne Díaz

En su video la famosa se mostró muy agradecida ya que ni su hijo ni Marcus Ornellas se contagiaron de Covid-19, por lo que se encontraba más tranquila.

“Es algo que agradezco mucho y aquí estamos otra vez. Las dos veces han salido negativos y eso me hace estar muy contenta y agradecida con la vida” Ariadne Díaz

Ariadne Díaz se mostró muy feliz de haber podido superar al coronavirus por segunda ocasión.