Arath de la Torre explota contra productora de Hoy por forzar reconciliación con su hermano

Arath de la Torre no mezclará su vida personal con lo laboral por lo que molesto le pidió a Andrea Rodriguez no meterse entre él y su hermano Ulises.

A Arath de la Torre le tiene sin cuidado quién es su jefa por lo que sin más se dirigió a ella enfurecido pues no permitirá que nadie se meta en su vida privada y mucho menos en cosas familiares. Verás, el conductor está muy molestó con la productora Andrea Rodríguez Doria y es que ésta quiere que se reconcilie con su hermano Ulises de la Torre en plena transmisión del programa Hoy.

No es ningún secreto que Arath de la Torre y su hermano Ulises de la Torre no se dirigen la palabra desde hace más de un año y medio, por lo que Andrea Rodríguez vio la oportunidad de fungir como conciliadora de estos hermanos y a la vez sumar rating al matutino de televisa.

De acuerdo con el portal El Heraldo de México, con motivo del 14 de febrero, Día del amor y la amistad, Andrea Doria tiene planeado consentir a los conductores de Hoy llevándoles al foro a su persona favorita, por lo que invitó a Ulises de la Torre ya que deseaba que éste se encontrará con Arath de la Torre y surgiera una reconciliación, evento que terminó cancelándose cuando se enteró el protagonista de la nueva versión de “Dr. Candido Pérez”.

Molesto, Arath explotó contra Andrea, a quien le pidió no meterse en asuntos que no le competen ya que no desea mezclar su vida privada con el trabajo, razón por lo que la hermana de la fallecida Magda Rodríguez, tuvo que cancelar la invitación a Ulises y dar por descartada la reconciliación.

Arath de la Torre confirma distanciamiento de su hermano Ulises

Fue en noviembre del año pasado cuando, en entrevista con Yordi Rosado, Ararth de la Torre reveló estar distanciado de su hermano Ulises de la Torre.

“Yo con mi hermano tengo una relación intermitente. No ha sido fácil. A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero en el fondo nos amamos porque somos hermanos, pero no nos llevamos. Somos como el agua y el aceite… Tengo mucho tiempo sin saber de él”, dijo Arath a Jordi así como dejó entrever que los celos son la principal razón del distanciamiento.