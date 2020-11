El cantante vivió un calvario debido al coronavirus

Un integrante de Kabah reveló que se había ausentado de redes sociales debido a los fuertes síntomas que sufrió al enfermar de coronavirus Covid-19.

A través de un video en Instagram, Apio Quijano reveló que no podía ni hablar , por lo que necesitó de oxigeno y suero. Aunque todavía tiene coronavirus ya se encuentra mucho mejor.

Tras pasar momentos muy difíciles el cantante de 43 años detalló que se encuentra en proceso de recuperación y espera pronto poder regresar a sus actividades laborales.

“Estuve desaparecido porque, efectivamente, el Covid-19 me atacó. Y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno y suero” Apio Quijano

Apio Quijano agradeció a todas las personas que se preocuparon por él y puntualizó que pronto estará de regreso en la televisión con el programa ‘Todos quieren fama’ y con sus compañeros de Kabah.

“Pronto, ya muy pronto estaré en Todos quieren fama con todos ustedes. Pronto estaré con Kabah con los shows que tenemos pendientes” Apio Quijano

El famoso aprovechó su video para exhortar a todas las personas que se cuiden e incluso a los jóvenes, ya que detalló que él lleva una vida saludable y aún así el Covid-19 le pegó muy fuerte.

“Les pido que se cuiden. Que cuiden a los suyos y que se tomen esto enserio. Yo a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que se vitamina, que me alimento bien. Pues caí, y caí muy bajo. Nada, nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes” Apio Quijano

Antes de finalizar su clip, se tomó unos minutos para agradecerle a su hermana, Federica Quijano , quien también es integrante de Kabah, por haberlo cuidado. En este sentido puntualizó que es muy importante para las personas con coronavirus tener una red de apoyo.

“Yo le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme. Y a todos los seres que han estado a lado mío y que no me han soltado la mano porque es súper súper importante tener redes de apoyo así. Lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado. Así que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así”, destacó Apio Quijano.