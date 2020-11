Anel Noroña agradece que José José haya pensando en sus hijos José Joel y Marysol, a quienes incluyó en su testamento

A mas de un año de la muerte de José José, sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, finalmente descubrieron que sí dejó testamento por lo que su herencia no está basada únicamente en las regalías de sus canciones.

En declaraciones para el programa Hoy, Anel Noroña y sus hijos confirmaron que el tan deseado documento ya apareció, esto tras acudir al juzgado para dar fe.

“Estamos contentos. Lo único que puedo decir en este momento es que ya encontramos un testamento, ya hay un testamento”, dijo José Joel adelantando que no darán detalles ya que no desean entorpecer el proceso.

Por su parte, Marysol indicó que aún no hay fecha para que la familia se reúna a leer la última voluntad del cantante de "El triste". En cuanto a Anel, ésta no tardó en dar gracias pues José José incluyó a sus dos hijos: “En el corazón de Pepe y en el de Marisol hoy es un día de fiesta, y en el mío también, porque su papá si pensó en ellos”.

Hasta el momento se desconoce si Sara Sosa y su madre Sara Salazar saben del testamento. Como te informamos, ellas radican en Miami. No tienen relación con los hijos de Anel Noroña debido a que antes y después de la muerte del intérprete mexicano se involucraron en una disputa.

José Joel y Marysol no perdonan que Sarita se llevará a su padre a vivir con ella, aseguran que no les avisó y que lo hizo viajar aún cuando ponía en riesgo su estado de salud, por si fuera poco hizo todo lo posible para que él no quiera tenerlos cerca. Una vez que José José murió, los hijos de Anel la acusaron de haber escondido su cadáver.