Con tan solo un tutú, Angelique Boyer enciende las redes sociales

La actriz sorprendió a sus millones de seguidores al publicar atrevidas fotografías.

Con la mandíbula en el piso, así tiene Angelique Boyer a sus fans luego de publicar una candente sesión fotográfica, quizá, la más atrevida de su vida.

En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, la actriz francesa nacionalizada mexicana aparece luciendo únicamente un sexy tutú rosa… posteriormente se completa su transformación como bailarina.

Las imágenes en las que luce semidesnuda fueron tomadas en 2006 por el fotógrafo Uriel Santana.

Las reacciones no se hicieron esperar, siendo Sebastián Rulli, su novio, uno de los primeros en reconocer su belleza: “¡La perfección en punta de pies! Eres hermosa siempre, como sea, Te amo”, le escribió. A las amorosas palabras se le sumaron las de otros famosos como Carmen Villalobos, Andrea Legarreta, Maite Perroni, Yanet García, Maribel Guardia y Flamio Medina, entre otros.

Por supuesto, sus fans también se encargaron de elogiarla: “No hay palabras para describir el sentimiento que tengo cuando escucho de ti”, “Pero qué hermosa”, “Me dejaste sin palabras”, “Eres una muñeca”, “Te pasaste de bella”, “Siento que me va a dar algo”, “Esta princesa de Disney no tiene corazón”, “Al cielo le falta una estrella porque la más bonita decidió vivir aquí en la tierra”, se lee entre los comentarios de la atrevida publicación que rebasó el millón de Me Gusta.

Por otra parte, actualmente puedes disfrutar de la esencia de Angelique Boyer en la telenovela Imperio de Mentiras, donde comparte protagónico con Andrés Palacios. Esta se transmite de lunes a viernes por canal de Las Estrellas.