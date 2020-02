Revela Angélica Vale por qué tiene miedo de salir a la calle en México

La actriz aseguró que es necesario educar a los niños con los valores familiares para tener un mejor futuro lejos de tanta violencia.

Desde hace diez años Angélica Vale radica en los Estados Unidos donde vive con su esposo Otto Padrón y sus dos hijos: Angélica y Daniel. Recientemente la actriz regresó a México para participar como actriz invitada en el musical ‘ Chicago ’.

En una reciente entrevista Vale confesó que cada que visita al país azteca lo hace con miedo en gran medida por el aumento de los feminicidios. De acuerdo con la hija de Angélica María la falta de valores familiares ha sido el principal factor para que se haya generado una ola de violencia e inseguridad en diversos estados de México.

“Triste, muy triste que estemos llegando a esto, esto no pasaba en nuestro país, creo que tenemos que, sobre todo las mujeres que trabajamos, tenemos que poner una balanza y daros cuenta que tenemos que regresar a la familia" Angélica Vale

En entrevista para ‘De Primera Mano’, Angélica Vale detalló que para parar la violencia y los feminicidios es necesario educar bien a los pequeños en la familia para que crezcan con valores bien fomentados y así crear buenos seres humanos.

“La base de todo es la familia y el amor que nos dan en casa... yo creo que se oye muy tonto, pero es como formemos a nuestros hijos el futuro que estamos haciendo" Angélica Vale

La actriz reveló que una de las razones por las que se alejó del medio artístico fueron sus hijos, pues quería que tuvieran una buena educación, por lo que cada día junto con su esposo tratan de cuidarlos con mucho amor “para que sean niños mejores y cambien el mundo para bien y para cosas buenas”.

Angélica Vale puntualizó que cuando viene de visita a México vive con mucho miedo por lo que trata de no salir a la calle.