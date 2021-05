“Yo vivo al día… si no trabajo, no hay comida”: Angélica María

Debido a la contingencia mundial que se vive por el coronavirus diversas personas han visto afectadas sus finanzas, tal es el caso de Angélica María.

En entrevista para ‘Sale el Sol’ la actriz confesó que -a diferencia de lo que las personas puedan pensar-, ella vive al día y ahora que “no hay trabajo, no hay comida”.

La también cantante se encuentra cumpliendo la cuarentena desde su casa en Estados Unidos. Sin embargo, puntualizó que en este 2020 ha tenido una crisis económica por falta de ingresos.

“Yo de la patada hijo, no hay trabajo, no estoy trabajando… Todos los shows que teníamos, pues no… y mira, yo vivo al día”

Angélica María señaló que ella es millonaria por el carillo que recibe del público, pero no por el dinero.

“Yo soy una mujer que soy millonaria en amor, pero no en lanita. Entonces si no hay trabajo no hay comida, no hay viajecitos a México, no hay nada. Eso sí está bastante difícil"

Angélica María