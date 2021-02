En su canal de Youtube Flor Rubio confesó que Anette Michel se queda como conductora de Masterchef Celebrity México.

Desde el 2015 Anette Michel ha sido la conductora de Masterchef México, sin embargo en las últimas semanas han surgido varios rumores que aseguran que será remplazada por Aracely Arámbula .

Para calmar estos rumores, Flor Rubio reveló en su canal de Youtube que la también actriz será la presentadora de la versión V.I.P. del reality show de cocina.

Anette Michel seguirá como conductora para Masterchef V.I.P. México

En su video Flor Rubio destacó que este año si se va a grabar Masterchef México, sin embargo la comunicadora destacó que va a ser una versión especial ya que van a participar celebridades.

La periodista puntualizó que pese a los rumores ella está segura que Anette Michel será la conductora de la emisión.

“Este año que ya está en curso, hacia finales, viene la versión V.I.P. de Masterchef México. Y estoy segura de que la va a conducir Anette Michel” Flor Rubio

Flor Rubio destacó que el trabajo de Anette Michel ha sido destacado y ha ayudado al éxito que tiene el programa.

“Ella es un talento muy querido, es un talento muy apreciado en Televisión Azteca y ella, sobre todo, adora Masterchef. Imagínense que ya hizo todas las versiones” Flor Rubio

La periodista puntualizó que la más indicada para continuar con Masterchef México es la famosa.

“Ya hizo Masterchef Kids, ya hizo la reunión de los top top, ya hizo el Masterchef de aficionados... Ahora que viene el Mastechef Celebrity o V.I.P. estoy segura que la más indicada para hacerlo va a ser Anette Michel” Flor Rubio

En si video la periodista también reveló que Anette Michel también tiene planes para regresar a la actuación.

“Anette Michel siempre ha tenido ganas de regresar a la actuación. Ella ya lleva varios años haciendo Masterchef y ya lleva varias entrevistas donde ha dicho que le encantaría regresar a la actuación, como lo hizo en algún momento con Televisión Azteca” Flor Rubio

¿Y Aracely Arámbula?

Sobre los rumores que aseguran que Aracely Arámbula será la nueva conductora del programa, Flor Rubio destacó que no es cierto.

“Mucha gente en redes sociales dice que va a hacer Aracely Arámbula, ¡no es cierto!” Flor Rubio

La conductora puntualizó que por supuesto TV Azteca quiere tener a la cantante en sus filas, pero sería para otro proyecto ya que ella se encuentra enfocada en su música.

“Aracely pues también... o sea, a cualquier televisora adoraría que ella pudiera estar en sus pantallas. Pero justamente para ese proyecto (Masterchef), pues es Anette Michel. Aracely está muy enfocada en su carrera de música” Flor Rubio

Flor Rubio destacó que no sería raro que Aracely Arámbula haga un programa en la televisora, pero sería algo diferente a Masterchef México.