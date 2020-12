Anel Noreña aconseja a Vicente Fernández Jr, no presumir los pechos de su novia o se la quitará otro; él le responde.

Ahora que se adjudicó el título “consejera matrimonial”, Anel Noreña no dudó en opinar acerca del romance entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González, incluso hasta le mandó un mensaje al hermano de Alejandro Fernández.

En declaraciones para la revista TV Notas, Anel reconoció la valentía de Vicente Fernández Jr. al hacer público su relación amorosa con una mujer que es 20 años más joven, pues queda claro que no conduce su vida con base al qué dirán.

No obstante, reprobó que presuma su noviazgo en Instagram donde comparte fotografías que están subidas de tono y que ella considera es pornografía . No conforme con su critica le lanzó una advertencia. Le aconsejó cuidarla y no estar exhibiendo los pechos de Mariana González o de lo contrario terminará en brazos de otro.

Aseguró que la intimidad se debe quedar en la recámara y no estar haciéndolas públicas. Cabe mencionar que el hijo mayor de Vicente Fernández disfruta documentar su relación, por lo que constante publica en redes sociales fotos donde aparece abrazado a Mariana González.

Vicente Fernández Jr. responde consejo de Anel Noreña

A Vicente Fernández no le hizo gracia enterarse que Anel Noreña ande diciendo que las fotos que publica junto a su novia son pornografía por lo que a través del programa de YouTube 'Chisme No Like', le respondió sin filtros.

“ Ay, la zorra no se ve la cola… pero mira , no le puedo faltar al respeto porque es na persona mayor de edad”, dijo para posteriormente cambiar el tema y asegurar que ya inició el proceso contra Aylin Mujica.

Hasta el momento Anel Noreña ha guardado sus comentarios sobre la dura respuesta; sin embargo, gente cree que podría demandar a Vicente como lo ha hecho contra quienes hablan mal de ella o de sus hijos. Actualmente está en pleito legal con Alejandra Ávalos quien la acusa de haber maltratado a José José, incluso dice tener pruebas.