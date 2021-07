Anel Noreña quiere que sus restos descansen junto a los de José José

Anel Noreña sorprendió a sus seguidores al señalar que desea que sus restos descansen junto a los de José José. La exmodelo detalló que siempre estará a lado del cantante.

En entrevista para el programa Hoy, la ex esposa del Príncipe de la Canción habló sobre las dudas que han surgido respecto a que la familia no tenga las cenizas de José José.

De acuerdo con Anel Noreña la única manera de que tanto ella como sus hijos tengan certeza de que son los restos del intérprete es a través de un análisis

"Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, no sé… pero lo que sea, para mí, y para ellos también (sus hijos), regresó su papá, y hasta ahí vamos porque lo demás sí se puede saber, pero ha de costar una lana y no hay para eso”

Anel Noreña