Anel Noreña no está de acuerdo en que su nieto se llame ‘José’

Hace unos días Marysol Sosa reveló que ya había dado a luz al primer nieto varón del cantante José José. En ese momento la cantante señaló que junto con su esposo habían decidido llamarlo José Patricio, en honor al ‘Príncipe de la canción’.

En entrevista para Sale el Sol, Anel Noreña reveló que ella se encuentra en desacuerdo con el hecho de que su hija haya decidido ponerle a su hijo José.

De acuerdo con la exmodelo, no quiere que el bebé ya tenga una carga desde pequeño al llevar el nombre de su difunto abuelo.

“No creo que sea lo mejor que le pueda pasar al niño, yo me espantaría, a ver lo que él trae por sí mismo, no porque le adjudiquen un nombre ¿no?... por eso yo ahorita en la revista estoy viendo ‘José Patricio’, pero habían quedado que nada más Patricio, precisamente para no echar carga sobre un angelito que no sabe qué le va a gustar”, detalló para el matutino.

Anel Noreña no descarta la posibilidad de que su nieto pueda heredar el talento que tenía José José.

“Creo que es echarle mucho al niño que como su abuelo… ahora, si es así, pues qué padre ¿no?, no te digo que no” Anel Noreña

Anel confesó que, aunque esta muy emocionada con el nacimiento de su nieto, a más de diez días de su llegada no lo ha podido ver debido a la pandemia.

Además, la exmodelo puntualizó que se encuentra muy orgullosa de su hija, ya que en medio de la crisis por el coronavirus dio a luz a su pequeño.

“Se lo tuvieron que aguantar el miedo porque ¿Qué haces?, si el muchacho venía para cesárea. Porque dice Mary que fue programada, entonces, no pues te aguantas el miedo y fue la semana del pico”

Anel Noreña le responde a Alejandra Ávalos

Anel Noreña defendió a Laura Núñez luego de que Alejandra Ávalos declarará que sólo se esta colgando de la fama del fallecido José José.

En entrevista la exmodelo declaró que la única que se esta colgando de la fama del ‘Príncipe de la canción’ es la actriz.