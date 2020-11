El actor confirma estar alejado de su hija Andrea así como aclara si la lejanía es porque ella es bruja.

A Andrés García no le preocupa que su nombre se vea envuelto en escándalo, es más, él mismo da el material para que se creen los chismes; la prueba está con las consecuencias de sus declaraciones sobre su testamento.

De inmediato se quiso saber por qué Roberto Palazuelos está incluido en la repartición de bienes por lo que el veterano actor no tardó en confirmarlo y explicar que ve al llamado ‘Diamante negro’ como un hijo aun cuando no tienen la misma sangre.

En declaraciones para Suelta la Sopa, indicó que Roberto es el máximo heredero y que sus hijos sí recibirán parte de su herencia pero en un porcentaje mejor, incluso, la madre de estos saldrá beneficiada aunque para que esto ocurriera tuvo que hacer algunos cambios.

García reveló que a cada uno de sus hijos les quitó 5% de su herencia para juntar un porcentaje que le destinaría a la mamá de estos, su aún esposa. Asimismo explicó que su decisión, o mejor dicho, la repartición se debe a que no siente el apoyo de su familia.

Aunado a lo anterior, confirmó que su hija Andrea no está incluida en el testamento debido a que ella decidió apartarse de la familia para crear la suya:

“Desde hace 20 años no sé dónde está Andrea García, ni su mamá sabe donde está, desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es la sanguínea, si no se acerca, que le vaya bien” Andrés García. Actor

Finalmente dijo no sentirse abandonado por sus dos hijos varones así como abordó los rumores que señalan que su relación con Andrea se fracturó porque ella practica brujería, algo de lo que ni siquiera él está seguro.