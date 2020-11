La conductora explotó contra quienes aseguran que tiene un gran poder en la televisora por lo que toma las decisiones sobre el matutino.

Harta de todos los rumores que aseguran que ella es la que toma las decisiones en el programa Hoy, Andrea Legarreta explotó contra sus detractores y aseguró que ella es una empleada más.

En entrevista con varios medios la conductora detalló que desde hace años tiene que lidiar con comentarios en los que aseguran que tiene gran influencia en la televisora y que decide quienes son los conductores del matutino.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes la presentadora decidió poner punto final a los rumores y destacó que no hay rivalidad en el programa Hoy.

“Es que lo han dicho no en algún momento, lo dicen siempre. Desde que arrancó el programa, desde el primer cambio de productor, cuando llegó Federico Wilkins, pues nos sacaron a todos, a la mayoría, pero comenzó desde ahí. ¡No, no hay rivalidad!” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta puntualizó que si ella tuviera ese poder que muchos aseguran, varias de sus amigas seguirían en el matutino como Martha Carrillo y Martha Guzmán .

“Pero ya siempre decir cosas de ‘no y ya la corrieron, y ya corrió y ya dijo y ya ordenó.’ O sea, se necesitan dos dedos de frente para entender que, si yo tuviera ese poder, muchas de mis amigas no se hubieran ido nunca” Andrea Legarreta

Sobre sus compañeros señaló que lo que se busca es tener diferentes personas para abarcar más audiencia, pero eso no significa que puedan convivir todos juntos. Además destacó que cada uno aporta algo distinto al matutino.

La conductora destacó que simplemente es una persona que es comprometida con su trabajo y que afortunadamente ha destacado por sus resultados.

“¡Pues no, ni soy la patrona, soy una empleada! Y gracias a Dios he demostrado que soy comprometida, que he dado resultados” Andrea Legarreta

En su entrevista, Andrea Legarreta destacó que ha trabajado desde hace varios años y todo lo que ha conseguido por su trabajo.