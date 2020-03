Paro de mujeres no es "un drama de viejas": Andrea Legarreta

La conductora del programa Hoy se pronunció sobre los feminicidios que se perpetran en México

Andrea Legarreta confirmó el 24 de febrero que se uniría al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, por lo que se ausentaría del programa ‘Hoy’. A través de su cuenta de Instagram la conductora mandó un contundente mensaje contra la violencia que viven ellas.

A unos días de que se lleve a cabo el paro llamado ‘Un día sin mujeres’, la conductora sorprendió a sus seguidores al compartir diferentes mensajes en a los feminicidios que tienen lugar en México.

En Instagram Andrea Legarreta publicó un video en el que da su opinión del paro nacional y detalló la importancia de que más mujeres se unan. La conductora señaló que se une a ‘Un día sin nosotras’ porque quiere que se acabe cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

Detalló que el movimiento no es una lucha de sexos ni se trata de un capricho de las mujeres.

“Esta causa no es una lucha de mujeres contra hombres, no es un berrinche de mujeres. No es un asunto hormonal, no es un drama de viejas, no es un asunto político. Es un asunto de justicia, de derechos humanos” Andrea Legarreta

Andre Legarreta puntualizó que es una unión de las mujeres para decir “ya basta”, por que ya no se quieren casos de violencia y de feminicidios. La conductora detalló que las féminas ya no quieren ser violentadas por el simple hecho de ser mujer.

“Me han lastimado mucho sólo por el hecho de ser mujer” Andrea Legarreta

En su mensaje, también le pidió a las mujeres que aprendan a decir "no", cuando una situación les incomode o le lastime.

“Aprendan a no acostumbrarse a vivir con dolor, con golpes y con humillaciones. Póqueres no es justo ni normal” Andrea Legarreta

También pidió a los hombres que apoyan a las mujeres a sumarse a la causa, ya que su fuerza también es de gran ayuda. Andrea Legarreta puntualizó que si se logra acabar con la violencia contra las mujeres se podrá mejorar la situación del país.

“Vamos a unirnos, se trata de ser la voz de todas esas mujeres que ya no están o de todas esas mujeres que siguen viviendo la violencia día a día, que no pueden hablar o que les da miedo denunciar. De eso se trata, vamos a sumarnos este 9 de marzo a Un día sin nosotras” Andrea Legarreta

Además del video, la conductora compartió tres imágenes mostrando su apoyo a ‘Un día sin mujeres’. Uno de los mensajes que más llamó la atención de sus seguidores es el último, ya que manda un contundente mensaje en contra de la situación que se vive en el país.

“Queremos ser libres no valientes” Andrea Legarreta

La respuesta de sus más de 4 millones de seguidores no se hizo esperar y de inmediato le mandaron mensajes de apoyo y de buenos deseos. “Queremos dejar de tener miedo a no volver con nuestra familia”, “Exacto, porque valientes somos todas”, “Sin duda alguna”, son algunos de los comentarios que ha recogido su publicación de Instagram.