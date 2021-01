Devastada Andrea Legarreta lamentó que las personas la hayan atacado pues considera que su intención nunca fue cuestionar a Nath Campos.

Andrea Legarreta se encuentra en medio de la polémica luego de que en el programa Hoy, lanzará comentarios desafortunados sobre el abuso sexual denunciado por Nath Campos.

Aunque la conductora pidió disculpas, en entrevista con varios medios se mostró muy vulnerable y aseguró que de manera injusta ha recibido cintos de ataques los cuales no van sólo dirigidos a ella sino también a sus hijas.

Andrea Legarreta asegura que su intención nunca fue dudar de Nath Campos

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta se mostró muy triste por las críticas que ha recibido pues aseguró que su intención nunca fue dudar de Nath Campos.

“Es una situación que no deja de sentirse como injusta, te lo digo en mi caso nunca hice un comentario con afán de poner en duda las declaraciones de Nath” Andrea Legarreta

La conductora puntualizó que ella siempre ha apoyado a las mujeres y siempre ha compartido mensajes positivos que las incite a salir adelante. Destacó que su postura nunca ha sido para la foto o publicidad, sino que de verdad es el ejemplo que quiere dar para sus hijas.

Andrea Legarreta detalló que ha cometido errores con sus comentarios pero que nunca ha sido con la intención de lastimar a alguien, pero puntualizó que siempre ha intentado pedir disculpas si causó algún daño como en el caso de Nath Campos.

En su entrevista señaló que la han lastimado con sus comentarios, ya que personas que se pronuncian contra la violencia terminan siendo muy agresivos.

“Me parece irónico que hay personas que dicen ostentar esta la bandera en contra de la violencia y que son super violentos, no hace sentido su lucha. Su lucha pierde valor cuando se manejan con este nivel de agresión, de violencia y amenazas” Andrea Legarreta

En este sentido señaló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto pues nunca quiso poner en duda las declaraciones de la youtuber.

Andrea Legarreta llora al recordar los ataques que ha recibido en redes sociales

Andrea Legarreta señaló que ha recibido comentarios muy fuertes en los que incluso le desean que le pase algo similar a ella o sus hijas.

“La sociedad se esta volviendo cada vez más violenta, a mi me tiene en shock eso. Desearme que me pase lo mismo o a mis hijas me parece terrorífico” Andrea Legarreta

Aseguró que los haters son como pirañas hambrientas que solo buscan a quien atacar. Destacó que las personas deben entender que todos son seres humanos que se pueden equivocar.

Sobre si ha pensado desactivar los comentarios en las redes sociales, Andrea Legarreta detalló entre lágrimas que lamentablemente lo que ha vivido le ha hecho tener una piel más gruesa, pero no acepta la violencia.

Reveló que también hay personas que utilizan las redes sociales para mostrarle su apoyo y por ellos es que se mantiene activa.

Andrea Legarreta destacó que no es perfecta pero siempre ha tratado de apoyar y tener consciencia de sus acciones para darle un buen ejemplo a sus hijas, sin importar si las personas le creen o no.

Andrea Legarreta buscará hablar en privado con Nath Campos

Antes de finalizar su entrevista, Andrea Legarreta destacó que buscará hablar en privado con Nath Campos para explicarle la situación. En este sentido señaló que su hermana Gloria Aura compartió su video y conoce que esta sacada de onda por las agresiones que ha sufrido.

Detalló que lamenta la situación por la que atraviesa la influencer y señaló que han sido muy fuertes los ataques contra ella e incluso han llegado a las amenazas.

En este sentido Andrea Legarreta detalló que en la empresa ya están tomando cartas por las amenazas que han recibido por que ya han atentado en contra de su integridad física.