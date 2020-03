Andrea Legarreta llora tras recordar burlas por su opinión sobre el dólar

En entrevista con Fernanda Tapia la conductora de ‘Hoy’ lloró al hablar sobre el bullying que recibió cuando habló sobre la devaluación del peso.

Con motivo del ‘ Día Internacional de la mujer ’, Andrea Legarreta formó parte de la edición número 7 de What a Woman ‘Rompiendo prejuicios’, en donde habló sobre cómo ha manejado las distintas criticas que ha recibido a lo largo de su carrera.

La encargada de realizar esta entrevista fue Fernanda Tapia, quien realizó una semblanza de su trayectoria iniciando con su paso en la actuación y en el canto. Sin embargo, la conductora no pudo evitar llorar al recordar las burlas que recibió luego de haber dado su opinión sobre el dólar.

Andrea señaló que uno de los momentos más difíciles de su carrera fue en 2016 cuando en el programa ‘Hoy’ tuvo que leer el teleprompter sobre la devaluación del peso frente al dólar . Situación que generó un sinfín de bullying hacia la presentadora, a pesar de que había detallado que no se trataba de su opinión.

“No fueron mis palabras sino algo que estaba escrito por especialistas que formaban parte del programa y a mi como conductora me tocaba decir, no era mi punto de vista. Incluso dijeron algo que yo nunca mencioné y era que la devaluación no afectaba a la economía” Andrea Legarreta

A pesar de que ya ha transcurrido el tiempo es algo que le sigue afectando, pues cada que sucede un nuevo tema en redes sociales como el del coronavirus o la tercera guerra mundial , los memes de Andrea Legarreta vuelven a surgir.

“Fueron momentos muy difíciles, de angustia los que viví y a pesar de que transcurre el tiempo me sigue doliendo mucho” Andrea Legarreta

La conductora del programa ‘Hoy’ señaló que fue tanto el acoso que sufrió en las redes sociales que incluso recibió amenazas de muerte por lo que le costaba trabajo acudir a trabajar.

“Estaba ahí con un miedo terrible porque recibía amenazas de muerte y de todo porque me enviaban fotos donde se mostraban personas armadas” Andrea Legarreta

Durante su participación en What a Woman ‘Rompiendo prejuicios’, Andrea Legarreta puntualizó que aunque es muy difícil hablar sobre las burlas que recibió por su opinión sobre el dólar, decidió hacerlo para mostrarle a las mujeres que los momentos difíciles se deben de afrontar con fortaleza.

“Quise compartirlo para transmitir el mensaje de que las mujeres debemos ser valientes y enfrentar las situaciones difíciles con fortaleza, algo que también debemos transmitirles a nuestras hijas” Andrea Legarreta