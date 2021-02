Tras la polémica con la actriz Fátima Molina por protagonizar ‘Te acuerdas de mí’, Andrea Legarreta sale a su defensa

La actriz Fátima Molina ha causado gran controversia en redes sociales, y es que los televidentes desaprueban su actuación como protagonista dentro de la telenovela ’Te acuerdas de mi’ y todo por su apariencia física.

Mientras algunos la culpan por el bajo rating de la historia, hay otros más que han atacado fuertemente a Fátima Molina, pues según ellos la actriz no cumple con los estereotipos de una protagonista de televisión.

Ante esto la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta alzó la voz y defendió a la joven actriz, tachando a los detractores de asquerosos y racistas.

Andrea Legarreta, además de mostrarle su total apoyo a Fátima Molina, reprobó las acciones de todos aquellos que se agarran de la apariencia física de una persona para tratar de insultarla.

Por su parte Arath de la Torre y Paul Stanley también defendieron a Fátima Molina, al asegurar que es una mujer muy guapa que rompe con todos los estereotipos de la televisión mexicana , por lo que es muy hermosa, talentosa y no se merece que la gente la trate así.

Qué fuerte el tema de Fátima Molina... pic.twitter.com/VlpT9xImNB — Maria (@mariamariasabe) — Maria (@mariamariasabe) February 24, 2021

“Es una pena, es lo que comentábamos, es una tristeza la forma en la que se le ha atacado porque, ahora resulta que, si no eres con ciertas características o porque a mí no me gustas físicamente, ¿te agredo?” Andrea Legarreta

Fatima Molina responde a sus detractores

Hasta el momento Fátima Molina ha recibido el apoyo de varias personalidades del medio del espectáculo, entre ellas la de la productora de la telenovela Carmen Armendáriz.

Fátima Molina aprovechó las redes sociales para lanzar un llamado a sus seguidores y explicar que no es una mujer perfecta, pero nadie tiene derecho a criticar su apariencia.