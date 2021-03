Andrea Legarreta lanzó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para celebrar el día de la mujer

A través de su cuenta oficia de Instagram, Andrea Legarreta de 49 años de edad, lanzó un mensaje por El Día de la Mujer y lo hizo junto a la icónica imagen con la frase We Can Do It.

La conductora de Hoy, Andrea Legarreta, dejó en claro que las mujeres no quieren una guerra si no respeto en un mundo moderno. " Mujeres! Podemos hacerlo!" , escribió.

"¡Mujeres! Podemos hacerlo! Porque nadie tiene la fortaleza de espíritu y corazón como nosotras! Porque pase lo que pase seguimos luchando por nuestros sueños! Porque merecemos lo que soñamos! Porque después de cada caída nos levantamos más fuertes!" Andrea Legarretea

Andrea Legarreta dejó en claro que este 8 de marzo no se trata de una guerra en contra del género masculino, ya que siempre han existido hombres que se han sumado a la lucha por los derechos de las mujeres y han trabajado hombro con hombro desde hace décadas.

La conductora añadió que sería lindo aplaudir los triunfos de otras mujeres y celebrar sus alegrías. "Mujeres, por favor jamás duden de su valor", añadió Andrea Legarreta en su mensaje que en tan slo unas horas logró 22 mil 'likes' y cientos de comentarios de sus seguidoras, que apoyan totalmente la ideología de la famosa.

"La unión hace la fuerza!! Debemos PARAR los ataques entre nosotras, las burlas, insultos, las calumnias y rumores, las amenazas, las críticas destructivas por nuestro aspecto físico, condición social, laboral, por nuestras preferencias, religión o ideología" Andrea Legarretea

Andrea Legarreta conquista en shorts

Andrea Legarreta arrancó el acalorado mes con el pie derecho al presumir desde hace varios días sus torneadas piernas en pequeños shots en Instagram.

Las seguidoras de Andrea Legarreta han aplaudido que siempre les de una lección de buen gusto en un atuendo moderno. Pues les suele dar ideas para vestir en cada estación del año.