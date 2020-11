Andrea Escalona regresa al Cuarentenorio Cómico

Este fin de semana, Escalona volvió a pisar los foros de la obra de teatro "Cuarentenorio cómico" donde da vida a Doña Inés.

A casi un mes de la muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona está lista para retomar al cien por cierto sus proyectos, esta semana volvió a Hoy y también pisó el foro de la puesta en escena “Cuarentenorio Cómico”, se espera que en breve regrese a la promoción de su música infantil.

Así lo dio a conocer la conductora de televisión en su cuenta de Instagram donde compartió una foto de sí misma con una cruz sobre su cabeza, de fondo claramente se aprecia el rostro de su madre, la productora Magda Rodríguez.

“Hoy y siempre va por ti nena. @cuarentenorio_comico regresando a las andadas” Andrea Escalona. Actriz y conductora de televisión

Las reacciones no se hicieron esperar: “Y lo orgullosa que debe estar de ti”, “Con todo Escalona”, “Eres una estrella hermanita, Magda siempre lo supo”, “Tienes un súper ángel que te cuidará”, “Te amamos”, “Te admiro”, “Mucho éxito”, “Estoy contigo muñeca de porcelana”, “Ánimo bella ella está en ti y está en primera fila aplaudiendo tu talento nato”, “Ella siempre estará en tus pensamientos, hará latir tu corazón y abrazar tus recuerdos”, “A darle hermosa, tu mamita está orgullosa de ti”, se lee entre los comentarios.

Debido a la contingencia por coronavirus, el Cuarentenorio Cómico da funciones vía streaming. Alma Cero fue la encargada de suplir a Andrea cuando ésta tuvo que ausentarse por la muerte de su mamá y tras ser diagnosticada con Covid-19.

Para tan complicado trabajo, Alma Cero ensayó durante cinco horas, memorizó el libreto y repasó con sus compañeros. No es la primera vez que la actriz encarna a Doña Inés, antes suplió a Raquel Bigorra en un Tenorio, además tuvo que tomar el papel principal cuando Ninel Conde faltó a "El Sirenito" y Diana Mota no pudo dar función en "A oscuras me da risa".