Andrea Escalona revela cómo se despedirá de Magda Rodríguez y asegura quiere regresar lo más pronto posible a su trabajo

Andrea Escalona se encuentra enfrentando momentos muy difíciles, ya que tras la muerte de Magda Rodríguez ahora se tiene que enfrentar a su contagio de Covid-19.

En entrevista, Andrea Escalona habla sobre su estado de salud y los síntomas de Covid-19 que ha tenido. Además, sobre cómo se despedirá de su mamá.

Durante una llamada telefónica con ‘Ventaneando’, la presentadora reveló que tanto ella como su tía Andrea Rodríguez habían tomado la decisión de irse a la casa de campo en Villa del Carbón, en Estado de México, para pasar la cuarentena y depositar las cenizas de Magda.

En el video Andrea Escalona destacó que su despedida será de manera alegre como sabe que a su mamá le hubiera gustado.

“Yo ya tengo acá sus cenizas, pensaba llevar una champañita como le gustaba a Magda, siempre le gustaron las burbujas, abrir una botella y celebrar todos los años que nos dio ella, todo el tiempo, toda la vida, celebrar su vida como lo han hecho diferentes espacios" Andrea Escalona

Sobre su estado de salud, la conductora del programa Hoy señaló que es asintomática y que no ha presentado problemas por el Covid-19.

“Somos asintomáticas, de hecho, nos la vamos a pasar juntas, encerradísimas, con mi mamá, en nuestra casa de campo, llevaremos súper y lo necesario, algunas medicinas por si pasa algo, pero, en realidad, no tenemos nada” Andrea Escalona

Sin embargo, Andrea Escalona lamentó su contagio ya que aseguró que ella quería poderse reincorporar al trabajo lo más pronto posible y poder distraerse y enfocarse en otras cosas.

“Justo quería dejar las cenizas de mi mamá, igual por algo pasan las cosas, yo la verdad sí quería regresar al programa, para ponerme a trabajar lo más pronto que pudiera, Dios quiso otra cosa y también está bien” Andrea Escalona

Por último, la conductora puntualizó que no se había dado cuenta de la influencia que tenía su mamá Magda Rodríguez en el mundo del espectáculo.

“La verdad es que creo que ni yo me había fijado en la importancia de Magda, sí como mi mamá, pero no como lo hizo en tantas vidas y a tanta gente que tocó, han sido muchas las muestras de cariño y de afecto que he visto estos días. Y a despedirla como a ella le hubiera gustado, en familia, en su casa de campo, igual por algo Dios hace las cosas y quiso que fuera así”, concluyó la famosa.