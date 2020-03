"¿Traes faja, verdad ridícula?": Waithsman se burla de Andrea Escalona en TikTok (VIDEO)

Alfonso Waithsman siempre saca sonrisas a sus seguidores de Instagram con sus ocurrentes videos de TikTok.

El maquillista de famosos Alfonso Waithsman hizo el día a sus seguidores de Instagram al compartir un clip de la red social TikTok junto a la conductora de Hoy Andrea Escalona.

En el divertido video se les ve a ambos actuar la escena de un hombre que descubre que su amiga usa faja y ella se molesta tras notarlo. Dicho clip de inmediato generó cientos de reacciones en la popular red social, pues amaron ver a ambos famosos realizar este tipo de videos graciosos.

Cientos de personas agradecieron al especialistas del maquillaje por alegrarles su día con divertidos videos y más junto a Andrea Escalona que se ha convertido en un de las presentadoras más famosas de Televisa.

"Muero de risa", "Me encanta Andy Escalona es mi favorita de Hoy", "Ahora si me hicieron hasta llorar de tanto reír", "Ame su video no dejo de verlo", "Son muy graciosos los dos", "Hagan más video así", "Me alegraron mi día", entre otros mensajes.

Cabe señalar que Escalona esta a unas semanas de lanzar su nuevo tema Telarañas, junto al cantante de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, retomando así este 2020 su carrera como cantante.