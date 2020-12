La conductora compartió que no tenía la intención de celebrar la Navidad porque no tenía motivos para ello, pero la obligaron a adornar su casa.

El pasado primero de noviembre se anunció la muerte de Magda Rodríguez, desde ese momento Andrea Escalona ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir diferentes mensajes en honor a su mamá.

Con la llegada de diciembre, diversas celebridades han compartido sus decoraciones por la llegada de las fiestas decembrinas. En este sentido la hija de la productora reveló que no tenía la intención de adornar y colocar un árbol de Navidad este año porque no considera que haya motivos suficientes para celebrar.

En Instagram Stories, la conductora del programa Hoy reveló que a un mes de la muerte de su mamá tenía pensado saltarse las celebraciones del último mes del año y ser como ‘ El Grinch ’.

De acuerdo con Andrea Escalona fue su amiga Adriana Huerta , diseñadora de interiores, quien la convenció para poner el árbol de Navidad y decorar su casa.

“Este año yo quería hacer el Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada, no hay nada que celebrar, de saltarme la Navidad, entre otras cosas, pero Adriana no me deja” Andrea Escalona

La conductora destacó que este año fue obligada a decorar, por lo que iba a ver que pasaba. Cabe recordar que son momentos muy difíciles para Escalona ya que en estas fechas aprovechaba para viajar junto con Magda Rodríguez para olvidar el estrés del trabajo.

“Un árbol en forma de homenaje... Se me obligó, se me obligó a poner el árbol de Navidad, así que vamos a ver qué pasa" Andrea Escalona

Por su parte Adriana Huerta señaló que había acudido para mostrarle su apoyo y poder hacer algo especial.

“Aquí estoy para hacer algo especial y darle mucho, mucho amor” Adriana Huerta

En Instagram Andrea Escalona reveló que su árbol de Navidad fue en honor a su mamá, por eso puso una fotografía en la que aparece junto con Magda Rodríguez: "Ahora sí está listo".