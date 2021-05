Analizan 8 nuevos casos de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein

Autoridades de las ciudades de Los Ángeles y Beverly Hills presentaron ocho casos en total de abuso sexual, en donde estaría señalado de nueva cuenta el ex productor de cintas de Hollywood, Harvey Weinstein.

Las acusaciones, cuatro por cada departamento de policía, fueron anunciadas por Ricardo Santiago, vocero de la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles.

La oficina de la fiscalía decidirá sobre la decisión de avanzar o no con un nuevo proceso legal en contra de Weinstein.

De momento, se desconocen mayores detalles sobre estos nuevos casos, mismos que se suman a varios señalamientos por acoso sexual y violación por parte del productor de cintas como “Pulp Fiction”.

Jude Engelmayer, el publicista de Harvey Weinstein, señaló en una respuesta The Associated Press, que de momento no existe “nada que agregar” a la nueva ronda de acusaciones contra su jefe.

El fiscal de distrito Jackie Lacey creó una fuerza de tarea hace más de dos años, para investigar las múltiples acusaciones de abuso sexual y violación en contra de figuras del entretenimiento hollywoodense como Weinstein y Kevin Spacey.

Sin embargo, muchos de estos cargos han sido rechazados porque han expirado el estatuto de limitaciones, por falta de evidencia, o en el caso de Spacey, por la extraña muerte de tres de sus acusadores.

Decenas de mujeres como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Lupita Nyong’o y Ashley Judd han acusado a Weinstein de acoso sexual, mientras que las actrices Rose McGowan y Asia Argento han señalado directamente al productor como violador.

Por este motivo, Weinstein buscaría llegar a un acuerdo con sus más de 25 acusantes, en donde dividiría la cantidad de 500 millones de pesos (más de 25 millones de dólares) entre sus acusantes.