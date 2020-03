VIDEO: Anahí canta "Salvame" en Instagram y sus fans enloquecen

Anahí decidió relajar un poco a sus fans ante la crisis de pandemia por el coronavirus y les cantó el famoso tema de "Salvame".

Al parecer Anahí quiso alegrar un poco a todos sus fans ante la pandemia de coronavirus. La cantante publicó en Instagram un video donde se le ve cantando uno de los temas más populares de Rebelde se trata de "Salvame" la balada más romántica de todos sus discos por lo que sus fans enloquecieron.

Dicho clip causó gran revuelo entre sus admiradores, por lo cual levantó el animo de sus admiradores con dicha parte de la canción, además se le ve repuesta después de recuperarse de su segundo embarazo y dar a luz al pequeño Emiliano.

"Que hermoso me gustaría que cantarán juntos de nuevo", "Yo todavía miro Rebelde no me canso de verlo", "Me removiste la infancia, los ame demasiado cuando estuvieron en Cali", escribieron algunos de sus fans en el video.

Por si fuera poco hace unos días Anahí decidió mostrar otro lado de su vida y fue a sus dos pequeños hijos, quienes la traen vuelta loca pues como todos saben la exRBD prefirió alejarse del medio para enfocarse en sus hijos, sin embargo no descuida a sus fans en redes sociales.