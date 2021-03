Ana Paula Capetillo ha ganado mucha popularidad en redes sociales

Ana Paula Capetillo, hija de los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán no deja de sorprender a sus seguidores con sus look y esta vez no fue la excepción en sus redes sociales.

La guapa hija de la pareja conformada por los famosos exTimbiriches, Ana Paula Capetillo, deja ver en cada foto que el maquillaje es lo suyo y sabe cómo sacarle provecho.

La joven influencer compartió su reciente cambio de look, pasando de una cabellera rubia a una más oscura, o de tener un cabello largo a un corte que, según sus fans, sólo a ella se le ve bien.

Ana Paula Capetillo dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de compartir unas fotografías en las que aparece vistiendo una camisa blanca.

La influencer ha compartido en sus redes sociales fotografías mostrando su nuevo look, lo que le valió ganarse muchos halagos por parte de sus seguidores que señalan que hasta luce más hermosa. "Te vez muy linda", "Me encantas", "Que bonita eres", "Te amo, te vez bella", "Que linda eres","Más guapa que nunca Ana", fueron solo algunos de los mensajes de sus fans.

Ana Pau y Alejandra capetillo tienen un canal de Youtube

Recordemos que hace poco más de un año, las hermanas Ana Paula y Alejandra Capetillo abrieron su canal de YouTube, que en menos de 12 meses logró reunir casi 127 mil subscriptores .

La idea surgió después de que Ana Paula, de 24 años, subió a su cuenta de Instagram una serie de historias en las que mostró a sus seguidores la forma en la que se maquilla día a día. Los videos fueron un gran éxito, por lo que algunos fanáticos le sugirieron abrir el canal que ahora comparte con su hermana menor de 22 años, Alejandra, quien actualmente vive en Madrid.