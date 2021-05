Apodan a Ana Celia Zuñiga la "Maribel Guardia regia"

Maribel Guardia y su aspecto jovial tienen competencia o al menos en Monterrey. Ana Celia Zuñiga es una actriz, animadora infantil y cantante que está dejando boquiabiertos a muchos pues parece haber encontrado el secreto de la “juventud eterna” .

A sus 51 años de edad, la también llamada "Princesa de los Niños" arranca suspiros y genera admiración por su belleza. Todas sus fotografías en Instagram están llenas de halagos.

Algunos la han apodado “La Maribel Guardia regia” por su parecido físico, talento y carisma.

Maribel Guardia y la buena alimentación

Maribel Guardia ha asegurado que su belleza es el reflejo de una buena alimentación y ejercicio constante. Además ha sido muy clara al señalar que evita excesos y hace todo por llevar un estilo de vida saludable.

En tanto, Ana Celia disfruta de la vida y así lo presume en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes, de sus lugares favoritos para ir a caminar o comer, así como su paso por importantes eventos. En su caso, la genética parece ser su mejor aliada.

¿Quién es Ana Ceia Zuñiga?

Nacida en Monterrey, Nuevo León, Ana Celia es una actriz, cantante y animadora infantil cuya carrera comenzó cuando tenía 9 años siendo parte del elenco del programa televisivo “La fiesta de los Vips”.

Multimedios Televisión quedó encantando y satisfecho con su participación así que continuó invitándola a diversos proyectos entre los que destaca “Tiempo de niños”.

Pero estar frente a la televisión no era su único interés por lo que no tardó en debutar en la escena musical junto a su hermana Elizabeth, juntas saltaron a la fama bajo el nombre “Las Muñecas de Elizabeth”, lanzando 7 discos dirigidos al público infantil; no obstante, Celia se arriesgó un poco más y lanzó cuatro exitosos álbumes en solitario.