Ana Brenda Conteras revela que quiere convertirse en mamá por lo que podría adoptar.

Isabel Lascurain lanzó en YouTube su programa de entrevistas ‘Abre la caja de’, en donde conversa con diferentes celebridades sobre varios temas. La primera ha sido Ana Brenda Contreras.

La primera invitada de Isabel Lascurain a su programa en YouTube fue Ana Brenda Conteras, quien habló sobre la maternidad y aseguró que ella quiere convertirse en madre por lo que estaría dispuesta a adoptar.

Ana Brenda Contreras: “Me dan ganas a veces hasta de adoptar”

En el video Ana Brenda Contreras habló sobre su vida personal y profesional. En ese sentido la actriz destacó que le encantaría formar una familia, ya que siempre ha sido muy maternal.

La famosa de 34 años destacó que aunque es algo que quiere tampoco es algo que considera urgente, sin embargo está consciente de que el tiempo corre.

“Sí me gustaría reproducirme, pero no sé. Sé que a veces es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo y tampoco me gustaría esperar tanto, pero no es algo que me urge” Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras confesó que ha conversado el tema con sus amigas y le gustaría tener hijos propios, aunque también considera en adoptar a un bebé.

“Tengo este llamado y soy como muy maternal. De hecho, hace como una semana lo estaba platicando con unas amigas, me dan ganas a veces hasta de adoptar” Ana Brenda Contreras

La actriz señaló que no sabe si primero le gustaría adoptar o tener hijos biológicos.

“Me gustaría en un futuro, pero pienso que no sé si me gustaría adoptar antes y luego tener hijos biológicos o a lo mejor tener hijos biológicos y luego adoptar. Es algo que yo tengo, sí me encantaría” Ana Brenda Contreras

Durante su entrevista Ana Brenda Contreras recordó que sus padres le inculcaron grandes valores y enseñanzas, los cuales espera pasar a sus futuros hijos.

“Yo cumplo años el 24 de diciembre y recuerdo perfecto que una navidad me levanté y mi mamá me dice ‘de regalo de cumpleaños vamos a llevar platos de comida a la cárcel’” Ana Brenda Contreras

La actriz recordó que su papá siempre le inculcó amar sus raíces mexicanas, por lo que siempre tuvo el deseo de conocer el país azteca.