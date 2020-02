Hija de Mariana Levy y Ana Bárbara arman improvisado dueto musical

Ana Bárbara compartió un video donde canta con su hija Paula Levy.

Ana Bárbara compartió en su cuenta oficial de Instagram un pequeño video donde realiza un lindo dueto musical con la joven Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy. Demostrando que entre ellas tienen una excelente relación.

Hace unas semanas Paula Levy festejó su cumpleaños 18, ante esto la artista nacida en San Luis Potasí le dedicó tiernas palabras en redes sociales.

"Con tantos hijos nunca me siento sola, si no me acompaña uno me acompaña otro", expresó Ana Bárbara en su post que tiene más de 216 mil reproducciones. En el video la intérprete y Paula Levy cantan "rompiendo cadenas".

Que pasó con José María Fernández "El Pirru"

Como muchos recordarán, al poco tiempo de morir la actriz Mariana Levy, Ana Bárbara contrajo matrimonio en 2006 con el viudo de la actriz José María Fernández "El Pirru". La cantante logró entablar una muy buena relación con los hijos de Mariana; aunque el matrimonio fracasó dicha relación ha continuado y la siguen llamando mamá.

En una anterior publicación en su cuenta de Instagram, Ana Bárbara expresó en un foto junto a sus hijos biológicos y los hijos de Mariana Levy. "Hijitos les escribo llorando, los extraño, quiero que sepan que ustedes son notas musicales que le dan armonía a este corazón bandido, los amo pedazos de mi alma".

José Fernández Levy ve en Ana Bárbara una incondicional amiga y mamá, "te amo ma", expresó el joven en sus redes sociales.