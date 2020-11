Mientras caminaba por la playa, la cantante llegó a una boda por la que decidió cantarle a los recién casados.

Ana Bárbara se coló a una boda y sorprendió a los novios e invitados. La cantante se encontraba caminando por la playa junto con su hermano, cuando notaron que se realizaba una celebración.

En sus Instagram Stories, la famosa compartió el momento en el que se encontraba disfrutando de un pasea a Cancún, Quintana Roo y decidió interrumpir una fiesta y cantar uno de sus temas más populares.

En un video compartido por Chisme No Like se observa como el hermano de la cantante le aconseja que vayan, pero Ana Bárbara puntualiza que no han sido invitados. Pero después cambio de idea y se sumó a la fiesta cantando su tema ‘Bandido’.

Al principio las personas no se habían dado cuenta que se trataba de la famosa. Minutos después se dieron cuenta y comenzaron a grabar el momento. La novia comenzó a llorar después de que cantó con la artista.

Ana Bárbara también cantó “Te busqué” y felicitó a los novios por su matrimonio.

“Es un día muy especial para ustedes. Nos prendimos, veníamos caminando por la playa y escuchamos que había party y venimos” Ana Bárbara

Ana Bárbara firma contrato con TV Azteca

Alex Kaffie reveló que Ana Bárbara firmó contrato con TV Azteca por lo que participaría en varias de sus celebraciones.

De acuerdo con el periodista la cantante se presentará a cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, en el programa especial de Año Nuevo y en el Juguetón 2021.

“Ana Bárbara se une a las ringleras de dicha compañía a partir de esta semana. Su contratación incluye varios proyectos, entre ellos 'Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe' (cuya grabación va a ocurrir el 03 de diciembre), 'Celebremos' (programa especial con el que la televisora del Ajusco le dará la bienvenida al Año Nuevo) y 'Juguetón 2021'” Alex Kaffie

Alex Kaffie puntualizó que su contrato también incluye su presencia en varios de los programas de TV Azteca.