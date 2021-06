México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es beligerante con los medios de comunicación, pero se lo tienen bien ganado con las notas falsas que publican, aseguró el actor Damián Alcázar.

El actor explicó en una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado que los medios tergiversan las noticias, aunque reconoció que AMLO debería bajar el tono y ser más cuidadoso en su trato a los medios.

Alcázar indicó que si no quieren los medios que AMLO les responda, no deben influir en la sociedad con mentiras y dedicarse a contar lo que sí ocurre, y expuso que hay un cambio que no se va a detener.

Sobre su supuesto pleito con Felipe Calderón en Twitter, por haber señalado que realizaría una película sobre la Cuarta Transformación, el actor destacó que no usa redes sociales y se usa su nombre para decir cosas.

Sin embargo, en este caso dijo estar de acuerdo con el usurpador de su imagen, que dijo a Felipe Calderón que la película “El Infierno” se basa en la administración del ex panista, durante la cual inició la guerra contra el narcotráfico.

Además, resaltó que la película “La Ley de Herodes” tiene todas las siglas del PRI, por lo que lo llamó a no querer encubrir esa relación asegurando que este filme retrata a la Cuarta Transformación, porque de hacerlo encubriría al PRI.

Por último, Alcázar reiteró que se hace una película que tocará el mandato de AMLO con un “proyecto extraordinario y un guión maravilloso”.