Guisselt Hermoza, supuesta amiga de Alejandra Guzmán, dice que la cantante fue una madre ausente que malcrió a Frida Sofía.

Gustavo Adolfo Infante está haciendo todo para demostrar que Frida Sofía no miente: hoy publica un testimonio que perjudica a Alejandra Guzmán.

El periodista de espectáculos se puso en contacto con Guisselt Hermoza, supuesta amiga de 'La Guzmán', quien confirma que ésta abandonaba a su hija.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, Guisselt asegura haber conocido a Alejandra hace 21 años atrás, cuando vivía entre excesos.

Recuerda que la rockera le dejó a Frida Sofía, quien tenía entre 7 y 8 años de edad, durante un fin de semana que se alargó a 6 días.

Debido a que no tenía dinero para encargarse de una niña fue a buscar a Alejandra Guzmán en su departamento en Miami.

“Cuando llegué encontré a Ale bien tomadísima en la cama, estaba durmiendo, se la entregue. Frida tenía miedo que la dejara sola... Cuando me acerqué al elevador, parece que ella (Alejandra) quiso agarrar cereal para darle de comer la niña y se cayó de la silla… Frida corrió detrás mío porque la mamá se había abierto la ceja" Supuesta amiga de Alejandra Guzmán

Frida Sofía era una niña engreída

En contraparte, Guisselt Hermoza confirma que Alejandra Guzmán malcrió a su hija Frida Sofía , quien era una niña engreída y caprichosa.

"Cuando estábamos tomados, (Alejandra Guzmán) era ruda con ella, pero cuando no, (Alejandra) era amorosa". Guisselt Hermoza. Supuesta amiga de Alejandra Guzmán

Recuerda que Frida era tan engreída que incluso se burlaba del cabello y de los dientes de Guisselt. Una vez hasta le tronó los dedos a un mesero.

"La llevé a un restaurante y me acuerdo que no había horchata y ella le tronó los dedos al mesero y le dijo: ‘usted me tiene que traer horchata porque usted no sabe quién es mi mamá’" Guisselt Hermoza. Supuesta amiga de Alejandra Guzmán

Finalmente asegura que Frida es engreída por la ausencia de su mamá, le ofrece su apoyo y asegura creer acusaciones en contra de Enrique Guzmán.