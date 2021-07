Justin Bieber amenaza a fans con cerrar Instagram y Selena Gómez lo pone en su lugar

Estados Unidos.- Justin Bieber se cansó del bullying de algunos de sus fans hacia su amiga Sophia Richie y amenazó con hacer privadas sus cuentas en redes sociales.

En una foto publicada este fin de semana, el cantante de 22 años pidió a sus seguidores detener los ataques contra Richie, hija menor del cantante Lionel Richie, de quien se rumora es pareja el intérprete de "Sorry".

Desde que Bieber comenzó a postear fotos con Sophia, la chica de 17 años ha recibido toda clase de insultos y fans del canadiense han troleado su cuenta en Instagram con emojis de serpientes y corazones negros.

Tras una nueva oleada de comentarios negativos, Bieber decidió intervenir de forma directa y amenazó con restringir el acceso público de sus redes.

"Voy a hacer privada mi cuenta si no paran el odio. Esto se está saliendo de control. Si ustedes fueran fans verdaderos, no serían crueles con gente que me gusta", escribió Bieber en un mensaje dirigido a sus seguidores.

I'm gonna make my Instagram private if you guys don't stop the hate this is getting out of hand, if you guys are really fans you wouldn't be so mean to people that I like Una foto publicada por Justin Bieber (@justinbieber) el 13 de Ago de 2016 a la(s) 10:34 PDT

Lo que el cantante no esperaba era más de 300 mil respuestas a su comentario, en especial la sugerencia de Selena Gómez, quien se tomó un momento para opinar de su noviazgo y su relación con millones de fanáticos.

"Si no puedes con el odio, entonces deja de subir fotos con tu novia. Debería ser algo especial entre tú y ella. No te enojes con tus fans, ellos te han apoyado antes que nadie", dijo Selena Gómez sobre la molestia de Bieber.

El desencuentro tomó otro nivel cuando el propio Bieber mandó un nuevo mensaje donde, sin nombrar a Selena, lamentó que gente que alguna vez lo usó para llamar la atención siga regresando a él.

“Es gracioso ver a gente que alguna vez me usó para llamar la atención, sigue apuntando hacia mi. Triste. Todo amor”.