VIDEO: Alma Cero revela que fue testigo de agresiones entre Laura G y Gomita

En entrevista con ‘De primera mano’ la actriz habló sobre la polémica de las conductoras y señaló que si existió rivalidad.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Gomita reveló que durante su participación en ‘Sabadazo’ fue víctima de malos tratos por parte de Laura G y Cecilia Galeano. Ante estas declaraciones ambas conductoras negaron las afirmaciones de la payasita y señalaron que si bien nunca tuvieron una buena relación tampoco existieron agresiones.

Alma Cero entró en la polémica pelea y confirmó que ella fue testigo de ciertas acciones que tenían la argentina y la regia contra Araceli Campos. En entrevista con ‘De primera mano’ la actriz confesó que vio algunas situaciones que no fueron agradables.

“Yo sí alcancé a ver cositas que no me gustaron, qué bueno que Laura y que Ceci se disculparan con Gomita, porque todos somos seres humanos y qué bueno que ya pasaron por ese proceso” Alma Cero

De acuerdo con Alma Cero ella nunca prestó gran atención a la relación que mantenían ellas, porque se concentraba en su trabajo. Sin embargo si llego a notar algunas cuestiones que no le parecieron adecuadas.

“Sí leíamos una escaleta, lamentablemente yo no ponía atención a cómo se llevaban ellas. Llegué a ver dos que tres cositas y yo dije: 'Bueno, son problemas que yo no me tengo que meter, tengo que ser respetuosa’” Alma Cero

La actriz señaló que al enterarse de la situación que vivió Gomita durante el programa por las acciones de Laura G y Cecilia Galeano sintió mucha pena.

“Después sale toda esta situación de que no se llevaban bien o que la trataban mal, todo esto. Me dio mucha pena enterarme. Yo la verdad sí iba a lo mío” Alma Cero

Cecilia Galeano le habría reclamado a Alma Cero por no convivir con ellas

Alma Cero reveló que al ser parte de sus primeros pasos en la televisión siempre se mantuvo alejada de la dinámica que mantenían los conductores, incluso se mantenía encerrada en su camerino para mantenerse concentrada de lo que tenía que hacer.

La actriz detalló que está situación no le pareció a Cecilia Galeano quien le reclamó por no convivir con los demás y la tacho de ser una “pesada”.