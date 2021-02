Alfredo Adame asegura que por culpa de Rey Grupero cerraron su cuenta de Instagram

Instagram esta semana cerró la cuenta del actor Alfredo Adame tras el conflicto que tiene desde hace unos días con el youtuber Rey Grupero.

Alfredo Adame asegura que ya tiene callo en esos temas, pues explica que le ha pasado en cinco ocasiones y una de ellas fue hasta por tres meses. Revela que fueron los seguidores de Rey Grupero los que no dejaban de atacarlo en Instagram cada 30 minutos con diversas ofensas.

“Si te metes a su cuenta, cada 30 minutos publica ‘hay que bajar a este tipo y desaparecer sus cuentas’, y atacándome encarnizadamente; ahora el pleito es personal” Alfredo Adame

Cómo surgió la pelea de Rey Grupero y Alfredo Adame

Hace un par de días, el Rey Grupero denunció a través de redes sociales que fue amenazado por Alfredo Adame, toda vez que éste buscó proteger los intereses del cirujano acusado de negligencia médica, con quien está presuntamente asociado.

El Rey Grupero lo acusa de haberlo amenazado después de que denunció en redes sociales al cirujano Juan José Duque , con quien Alfredo Adame se ha atendido. A raíz de ello explica que los seguidores del Rey lo comenzaron a insultar y lograron que suspendieran su cuenta.

“Si me preguntan si lo voy a demandar, pues es un pobre diablo, un zángano que no vale la pena, es fracasado en la vida. Tengo muchas cosas que hacer ahora empezando lo de la política, me postulé para un puesto y, si el partido en las elecciones internas me selecciona y gano, iré a un puesto legislativo” Alfredo Adame

Alfredo Adame agregó que el doctor ya actuó y hará lo que tengan que hacer para que este tipo pague lo que hizo, por hablar así de su carrera.