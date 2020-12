Tras los malos deseos de Carlos Trejo, Alfredo Adame le respondió y lo tachó de “pobre diablo”.

El pasado 14 de diciembre, Carlos Trejo compartió un video en el que con una atmosfera Navideña habló sobre sus deseos y pidió las peores cosas a Alfredo Adame. En las imágenes aseguró que el próximo año seguirá siendo la peor pesadilla del famoso.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el conductor respondió al experto paranormal y aseguró que es un “pobre diablo” que está obsesionado con él.

Carlos Trejo es un pobre diablo, asegura Alfredo Adame

En el video Alfredo Adame arremetió contra Carlos Trejo pues aseguró que no tiene otra persona de la que hablar y puntualizó que fue él quien lo hizo famoso.

“Pobre diablo, está obsesionado conmigo. Ya lo metí a la cárcel un año y medio y ya lo corrí de la tele 9 años. Es un pobre diablo perdedor, yo lo hice famoso” Alfredo Adame

El conductor detalló que en una ocasión el cazafantasmas publicó su número telefónico con la intención de que las personas lo atacaran, pero no funcionó.

“Sacó en un cartelón mis números y luego en Facebook publicó mus números. Él creyó que me iba a hacer un daño y me llegan miles de WhatsApp en donde me admiran, me halagan” Alfredo Adame

Alfredo Adame detalló que el plan de Carlos Trejo no salió como quería ya que la gente le muestra su cariño en todo momento.

“El 95 por ciento son admiradores, el tres por ciento son haters y el otro dos por ciento sin perdedores como Carlos Tejo que me siguen” Alfredo Adame

Alfredo Adame se reconcilia con su hijo Sebastián

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Alfredo Adame reveló que el Covid-19 lo ayudó a acercarse con su hijo Sebastián.

El conductor detalló que al conocerse que dio positivo, su hijo le mandó un mensaje preocupado por su salud, lo que ayudó a que hubiera un acercamiento.