En entrevista Alfredo Adame arremetió contra Rey Grupero y aseguró que nunca le llamó para amenazarlo.

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como ‘Rey Grupero’, denunció en su cuenta de Instagram que había recibido amenazas por parte de Alfredo Adame. De acuerdo con el infliencer el actor se encuentra vinculado con la clínica de Juan José Duque.

En entrevista con ‘Sale el Sol’, Alfredo Adame negó las acusaciones y arremetió contra el youtuber pues aseguró que solo busca estar en escándalos.

Alfredo Adame asegura que el Rey Grupero es un fracasado en la vida

En su video Alfredo Adame respondió a las acusaciones del ‘Rey Grupero’ y puntualizó que solo busca estar en escándalos y por eso miente.

“El ‘Rey Grupero’ no es otra cosa que un fracasado en la vida. Es un fanfarrón, es un mentiroso y es un tipo que vive de andar haciendo escándalos y de todo ese rollo” Alfredo Adame

El famoso destacó que él se comunicó con el influencer porque descubrió que había realizado un video sobre el doctor Juan José Duque, quien lo había atendido hace un año y medio.

“Entonces yo le hablo al ‘Rey Grupero’ y le digo: ‘Oye, y tú qué tienes que ver con eso’,’ no es que a mí y a Cynthia nos quería meter cuchillo, nos quería fregar la vida. Lo que pasa es que en un grupo de WhatsApp, pues unas mujeres pusieron esto y entonces yo soy el que defiende a las mujeres’ y no sé qué” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que lo que está haciendo el ‘Rey Grupero’ es un intento de extorsionar al doctor.

“Yo nada más le hablé para decirle que estaba cometiendo un error (...) Le dije que se estaba equivocando, que lo iban a meter a la cárcel por apoyar a gente que persigue un fin: extorsionar al doctor y sacarlo” Alfredo Adame

Sobre la demanda en su contra, el conductor detalló que nunca amenazó al youtuber.

“A mí sus demandas, pues bueno, que me llamen de la Procuraduría y que me digan: ‘Oiga, ¿usted le dijo que era un pobre p*ndejo?’ Sí señor, yo se lo dije. ‘¿Usted le dijo que era un tal de mi*rda?’ Pues sí, sí se lo dije. ‘¿Usted lo amenazó?’ No, yo no lo amenacé” Alfredo Adame

Cuando fue cuestionado sobre si es socio del doctor Juan José Duque y por eso lo defendía, Alfredo Adame desmintió la información y puntualizó que ojalá lo fuera.

“El doctor no es mi socio, ojalá se asociara conmigo, yo soy empresario. Ojalá se asocie conmigo, por el éxito que tiene” Alfredo Adame

Alfredo Adame señala que esta listo para incursionar en la política

Durante su entrevista Alfredo Adame reafirmó sus atenciones por incursionar en la política. Al ser cuestionado sobre las críticas de que famosos participen en cargos públicos, el conductor señaló que se encuentra preparado.