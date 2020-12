Alfredo Adame se reconcilia con su hijo tras dar positivo a Covid-19

Sebastián dijo que tras enterarse de que su papá, Alfredo Adame, tenía Covid-19, lo buscó para solucionar sus problemas.

Alfredo Adame anunció el pasado 6 de diciembre que se había infectado de coronavirus. Aunque esta es una de las peores cosas que le puede ocurrir a alguien en la actualidad por la falta de un tratamiento que garantice la recuperación, al actor le trajo algo positivo: la reconciliación con su hijo Sebastián.

En entrevista con ‘Ventaneando’, el joven de 21 años contó que tras enterarse de que Alfredo Adame había dado positivo a Covid-19, decidió acercarse a él, pues no le hubiera gustado que, en caso de complicarse las cosas o de un escenario fatal, se quedaran sin arreglar las cosas.

“En el momento en el que yo me enteré de que mi papá había salido positivo de Covid, obviamente me preocupé... Si pasaba algo más, yo no me quería quedar con eso, de que le pudo haber pasado algo a mi papá y yo por el enojo no cedí ni nada” Sebastián Adame

Alfredo Adame y sus hijos llevan meses peleados

Alfredo Adame llevaba ya varios meses tan peleado con Sebastián y sus hermanos Alejandro y Diego, a quienes procreó con su exesposa Mary Paz Banquells, que incluso los sacó de su testamento, según dijo.

Uno de los motivos, señaló en agosto pasado, es que los jóvenes sólo lo buscan cuando necesitan dinero , de ahí que decidiera dejar como su heredera universal a su hija Vanessa.

Un mes después, el galán de telenovelas confesó que deseaba reconciliarse con sus hijos, pero dijo que no haría nada para arreglar las cosas, a menos que sus ellos lo buscaran. Aunque esto parecía poco probable, sucedió gracias al Covid-19.

“Y por mi parte no quiero que quede, al final de cuentas simplemente le dije que a pesar de todo lo que había pasado, que lo quería porque andaba preocupado”

Sebastián Adame

¿Qué síntomas le provocó el Covid-19 a Alfredo Adame?

Sebastián, quien vende pasteles para pagar sus estudios, dijo que al final de todo, los problemas con su padre Alfredo Adame sucedieron por tonterías y lo mejor era la reconciliación.

“Al final de cuentas teníamos una relación bonita, todo pasó por tonterías, es algo que simplemente se tiene que aceptar, que fueron tonterías y continuar. Me enojo cuando tengo que enojarme con la gente, pero tampoco tengo que mantener rencores y eso lo aprendí desde el accidente de 2017, que la vida en un segundo se te va” Sebastián Adame

Sobre los efectos que el Covid-19 tuvo en Alfredo Adame, su hijo menor comentó que “afortunadamente él salió un poquito más asintomático”.