A diferencia de otros actores que se han mostrado dudosos de aplicarse la vacuna, Alfredo Adame dijo confiar en la seguridad del fármaco

Alfredo Adame, el polémico actor y exconductor del programa ‘Hoy’, dio a conocer que a más de tres meses de haber dado positivo a Covid-19, este miércoles 25 de marzo recibió la vacuna contra el nuevo coronavirus en la Ciudad de México.

Alfredo Adame, de 62 años de edad, vive en la alcaldía Tlalpan, por lo que esta tarde pudo recibir la primera dosis del fármaco Coronavac, desarrollado por el laboratorio chino Sinovac Biotech, en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5.

“Yo no estoy más que agradecido con el gobierno porque me está aplicando esta vacuna y todo está muy bien” Alfredo Adame

"No sentí absolutamente nada”: Alfredo Adame habla sobre los efectos secundarios de la vacuna

En entrevista con Telediario, Adame destacó la buena organización que han mostrado las autoridades de la Ciudad de México en la campaña de vacunación, señalando que él recibió un mensaje de texto en el que le avisaron el horario, sede y los documentos que debía presentar para que le aplicaran la vacuna.

“El gobierno muy organizado, me mandó mi WhatsApp y me dijo que mi cita es a las dos de la tarde en la Escuela Nacional Preparatoria No. 5… y que ya nada más traiga una identificación, mi INE y mi acta de nacimiento” Alfredo Adame

Más tarde, ya vacunado, Alfredo Adame compartió en su cuenta de Instagram una foto del momento y contó que estuvo en observación por 30 minutos, para descartar alguna reacción alérgica.

Después, dijo, pudo retirarse a su casa, con la advertencia de que la vacuna podía provocarle algún efecto secundario, como dolor de cabeza cuerpo cortado o fiebre, lo que hasta el momento no le ha sucedido, según afirmó.

"Yo no sentí absolutamente nada” Alfredo Adame

¿Alfredo Adame dudó en aplicarse la vacuna contra el Covid-19?

Asimismo, dijo en entrevista para El Universal que los encargados de aplicarle la vacuna le subrayaron la importancia de continuar aplicando las medidas preventivas, pues el fármaco sólo es una de las varias medidas con las que se podrá terminar la pandemia.

No dijeron "que por ningún motivo podíamos soltar las regulaciones sanitarias como el uso de mascarilla, lavado de manos, uso de gel, sana distancia y todo este rollo” Alfredo Adame

Al preguntarle si no había dudado en aplicarse la vacuna o si temía presentar algún efecto grave, Alfredo Adame dijo confiar en las autoridades y en los estudios que avalan la seguridad del fármaco contra el Covid-19.